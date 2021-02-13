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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Şirvan’a bağlı Yağcılar köyünde incelemelerde bulundu

İHA

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Şirvan’a bağlı Yağcılar köyünde incelemelerde bulundu

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ile birlikte Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Yağcılar köyünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Vali Hacıbektaşoğlu, ilk olarak Yağcılar Jandarma Karakol Komutanlığında Mehmetçikleri ziyaret etti. Kahraman Mehmetçiklerle bir süre sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu, güvenlik ve asayiş ile ilgili askeri yetkililerden bilgi aldı, ziyaret defterini imzaladı. Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Yağcılar köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu, köyü gezerek, köyün tarihi camisinde incelemelerde bulundu. Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra kanaat önderi Molla Hüseyin Büçgün’ü ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Birlik ve beraberlik mesajları veren Vali Hacıbektaşoğlu, “Köy ziyaret programları dahilinde bugünde Şirvan ilçemize bağlı Yağcılar köyünü ziyaret ettik. Vatandaşlarımızla birebir görüşerek sorunlarını öğrenme imkanı bulduk. Devlet olarak her zaman vatandaşımız için varız ve vatandaşımızın hizmetindeyiz” dedi

Köy çocuklarının vali amca sevinci
Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra karşılaştığı köy çocukları ile sohbet edip, çeşitli oyuncaklar hediye etti. Çocukların sevinçlerine ortak olan Vali Hacıbektaşoğlu, çocuklarla kurduğu renkli diyaloglarla dikkat çekti. Köy ziyaretlerini tamamlayan Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Şirvan ilçesine geçti. Şirvan Kaymakamı Recep Hasar ve kurum amirleri tarafından karşılanan Vali Hacıbektaşoğlu, ilçe kaymakamlığını ziyaret ederek, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında ilçe kaymakamı Hasar’dan bilgi aldı.

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