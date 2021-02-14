Gara şehidinin Siirt'teki ailesine acı haber ulaştı

Turan KOYUNCUMehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)IRAK'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 kişiden Er Süleyman Sungur'un (20) Siirt'teki ailesine acı haber verildi.
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 kişiden olan Er Süleyman Sungur'un Siirt'teki annesi Şirin Sungur'a acı haberi Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu verdi. Ziyarette il müftülüğü görevlilerince Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Şehidin evi, Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit Er Süleyman Sungur, Bingöl'de vatani görevini yaparken, memleketi Siirt'e bayram iznine döndüğü sırada 15 Ağustos 2015'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından kaçırılmış, annesi Şirin Sungur da 18 Eylül 2019'da oturma eylemine katılmıştı. DHA-Genel Türkiye-Siirt Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK
2021-02-14 17:58:17
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