23 haftalıkken 700 gram doğan bebek, 33 günde sağlığına kavuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

23 haftalıkken 700 gram doğan bebek, 33 günde sağlığına kavuştu

DHA

23 haftalıkken 700 gram doğan bebek, 33 günde sağlığına kavuştu


Turan KOYUNCUMehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT'te, Gürçok çiftinin, 23 haftalıkken 700 gram olarak doğan prematüre bebekleri Abdulhakim, 33 gün süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Tedaviyi gerçekleştiren Uzm. Dr. Abdulhakim Güneş'in adının verildiği bebeğin annesi Tülin Gürçok, yaşadıkları stresi tarif edemediklerini belirterek, "Çocuğumuzda akciğer ve solunum yetmezliği olduğunu söylediler. Burada ciddi bir tedavi gördük. Oğlumun durumu şu an Allah'a şükür çok iyi" dedi.
Siirt'te yaşayan ve 23 haftalık hamile olan Tülin Gürçok, rahatsızlanınca Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürçok, burada sezaryenle doğum yaptı. 700 gram olarak dünyaya gelen prematüre bebek, solunum yetmezliği nedeniyle, kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerinin ardından bebek yoğun bakıma alındı. 33 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuşan bebek taburcu edildi. Daha önce bir bebeklerini de erken doğum sonrası kaybeden Gürçok çifti, bu bebeğin hayata tutunması için büyük çaba sarf ettiğini söyledikleri Uzm. Dr. Abdulhakim Güneş'e sürpriz yaparak erkek bebeklerine onun ismini verdi. 
'CİDDİ SOLUNUM PROBLEMİ VARDI'
Bebeğin kendilerine getirildiğinde ciddi solunum problemi olduğunu anlatan Uzm. Dr. Abdulhakim Gürçok, "Aile, daha önce bir bebeklerini bir günlükken kaybetmiş. Bu bebeklerine uzun süre sonra kavuşabilmişlerdi. Genel durumu çok kötü olduğu için bize sevk edildi. Hastamızın akciğer bulgularında yetmezliği vardı ve ciddi bir solunum problemi vardı. Hastamızı yoğun bakımımıza aldık 5 gün boyunca makineye bağlı olarak kaldı. O arada uyuttuk ve ondan sonraki süreçte de yatışı oldu. Şu an hastamız sağlığına kavuştu ve çok şükür sağlıklı bir şekilde ailesine teslim ettik. Aile de memnuniyetlerinin bir göstergesi olarak, çocuğa benim adımı vermeyi teklif ettiler. Bu durum da beni çok memnun etti" diye konuştu.
'DAHA ÖNCE BU DURUMDA OLAN BİR BEBEĞİMİ KAYBETTİM'
Daha önce, bu durumda olan bir bebeğini dünyaya geldikten bire gün sonra kaybettiğini ifade eden Tülin Gürçok, şunları söyledi: "Çok ciddi bir stres yaşadık. Uzun zamandır ben ve eşim bugünü bekliyorduk. Ancak yeni doğan çocuğumuzda akciğer ve solunum yetmezliği var dediler ve bizi Abdulhakim Güneş'e sevk ettiler. Burada ciddi bir tedavi gördük ve yaşadığımız stres tarif edemem. Yapılan tedavilere cevap veren oğlumun durumu şu an Allaha şükür çok iyi ve kontrollerimizi gününde yapıyoruz. Bizlere bu sevinci yaşatan hocamız ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çocuğumuza, doktorumuz Abdulhakim Güneş'in ismin verdik"DHA-Genel Türkiye-Siirt Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK
2021-02-15 09:15:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, şehit Süleyman Sungur’un ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu
YEREL HABERLER Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, şehit Süleyman Sungur’un ...
Gara şehidinin Siirt'teki ailesine acı haber ulaştı
YEREL HABERLER Gara şehidinin Siirt'teki ailesine acı haber ulaştı
Siirtli şehidin evine dev Türk bayrağı asıldı
YEREL HABERLER Siirtli şehidin evine dev Türk bayrağı asıldı
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Şirvan’a bağlı Yağcılar köyünde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Şirvan’a bağlı Yağcılar ...