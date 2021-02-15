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Teröristlerin katlettiği er Sungur, memleketi Siirt’te son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Teröristlerin katlettiği er Sungur, memleketi Siirt’te son yolculuğuna uğurlandı

Terör örgütü PKK mensupları tarafından Gara’da şehit edilen 13 rehineden biri olan er Süleyman Sungur, memleketi Siirt’te düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Terör örgütü PKK mensupları, Irak’ın Kuzeyinde bulunan Gara’da bir mağarada rehin tuttuğu ve aralarında MİT mensupları, polis ve askerlerin bulunduğu 13 rehineyi kurşuna dizerek katletti. Güvenlik görevlileri tarafından Türkiye’ye getirilen rehinelerin naaşları, Malatya’da yapılan otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi.
Cenazelerin teslim edilmesinin ardından piyade er Süleyman Sungur’un naaşı memleketi Siirt’e getirildi. Ambulanstan alınan şehidin cenazesi katafalka konuldu. Dini vecibelerin yerine getirilmesinin ardından Sungur’un öz geçmişi okundu. Şehidin cenazesi yapılan törenin ardından gözyaşları içerisinde Şeyh Süleyman mezarlığına getirildi.
Törene Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van jandarma Asayiş Kolordu komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Siirt İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, 3.Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Gaffar Gören, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı.
Sungur, 2015 yılında Bingöl’de vatani görevini yaptığı sırada dağıtım izni için memleketi Siirt’e giderken DiyarbakırLice yolunda otobüsten indirilerek terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılmıştı. Süleyman Sungur’un annesi Şirin Sungur, 18 Eylül 2019’da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek burada evlat nöbeti eylemine katılmıştı.

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