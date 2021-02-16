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Batıda kar, Siirt'te bahar havası; sokaklar doldu

DHA

Batıda kar, Siirt'te bahar havası; sokaklar doldu


Turan KOYUNCUMehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT'te, hava sıcaklığının 17 dereceye kadar yükselmesiyle sokak, park ve meydanlar kalabalıklaştı. Dışarıda sosyal mesafe ve maske kuralına ise uyulmadığı gözlendi. Çiftçiler de hava sıcaklıkları nedeniyle susuz kalan ağaçlarını kendileri sulamaya çalışıyor. 
Türkiye'de birçok şehirde soğuk ve karlı hava etkisini sürdürürken, Siirt'te hava sıcaklığı 17 dereceye kadar ulaştı. Kent sakinleri, çarşambadan itibaren etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava öncesi park, bahçe ve meydanlarda yoğunluk oluşturdu. Kimi çocuklarıyla kimi de arkadaşlarıyla banklarda ve çimlerde otururken, maske ve sosyal mesafe kuralına uyılmadığı gözlendi. Halk, kışın ortasında baharı yaşadıklarını belirterek, güneşli ve sıcak havayı dışarı çıkarak değerlendirdiklerini söyledi. 
ÇİFTÇİLER KURAKLIKTAN ENDİŞELİ
Fıstık üreticileri de hava sıcaklıkları nedeniyle susuz kalan ağaçlarını kendileri sulamaya çalışıyor. Siirt Fıstıkçılar Birliği Başkanı Şuayip Aslan, geçen yıl yoğun kar yağışı olduğunu belirterek, "Bunun yanında yağmur da yağmıştı. Şu an bağ ve bahçelerimizdeki toprak, kum gibi oldu. Fıstık ağaçlarına daha güzel verim vermesi için gübreler verildi. Bu verilen gübreler yeterince su almazsa ağacı kurutabilir. Bu sebeple bağ ve bahçe sahipleri ağaçlarını kendi imkanlarıyla sulamak zorunda kaldı. Bu yıl ağaçların veriminden geçtik, kurumaması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Siirt Turan KOYUNCUMehmet Yücel DURAK
2021-02-16 12:03:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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