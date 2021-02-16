Siirt’te devlet desteğiyle hayvancılık gelişiyor

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Aksöğüt köyünde devlet desteğiyle alınan büyük ve küçükbaş hayvanlar, kentin ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Devletten aldıkları destekle köylerinde hayvancılığın yaygınlaştığını dile getiren Aksöğüt köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Emrullah Yeşilyurt, hayvancılık alanında verim artışını sağlamak için köylüleri tek çatı altında toplayarak hayvancılıkta iyi yol kat ettiklerini söyledi. Yeşilyurt, "136 büyükbaş hayvan getirdim. 34 üyem var. Şuan da 200’ün üzeri hayvan sayısı mevcuttur. Küçükbaş hayvanlarımızda var 600'e yakın. Elimizden geldiği kadar hayvan sayısını artırmaya çalışıyoruz. Ama yemden dolayı biraz sıkıntı çekmekteyiz. Bir çiftçi olarak baya bir sıkıntı çekmekteyiz. Bu sıkıntılar giderilirse hayvancılık daha da canlanacak daha da iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

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