Siirt merkezli 2 ilde tefeci operasyonu: 4 gözaltı

Siirt merkezli 2 ilde yapılan tefeci operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tefecilik suçu ile ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce müşterek çalışma neticesinde tefecilik suçu kapsamında 5 şüpheli şahsa yönelik Siirt merkezli 2 ilde yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında 4 şahıs gözaltına alınmış, firari 1 şahsın yakalama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

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