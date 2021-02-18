Siirt'te kapasitesinin üstünde yük alan traktörün tehlikeli yolculuğu

13 şehidin katili işte o alçak!

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SiirtKurtalan karayolunda metrelerce yüksekliğe ulaşan yüküyle trafikte seyreden traktör, tehlike saçtı.

SiirtKurtalan karayolunda kapasitelerinin çok üstünde yük alıp yola çıkan traktör görüntüsü, cep telefonlarına yansıdı. Araç sürücüleri her yıl aynı manzara ile karşılaştıklarını ve hem yükseklikleri hem de rüzgarlı havalarda yükün yola savrulmasının trafik kazalarına davetiye çıkardığını belirterek yetkililerin bu konuda önlem almasını istedi.

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