Siirt’te Şehit Jandarma Er Süleyman Sungur için mevlit okutuldu

Pençe Kartal2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da, bölücü terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Jandarma Er Süleyman Sungur için Siirt'te Mevlidi Şerif ve hatim duası okundu.

Şehidin baba ocağında kurulan çadırda korona virüs tedbirlerine riayet edilerek, mevlit programı düzenlendi. Mevlit programına, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, şehidin babası Salih Sungur, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu ve şehit ailelerinin yakınları ile vatandaşlar katıldı. İl Müftülüğü din görevlileri tarafından Kur’anı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından, İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu, şehitler için dua etti.

Şehitlik mertebesinin yüceliğini anlatan İl Müftüsü Kapıcıoğlu, Jandarma Er Süleyman Sungur ve tüm aziz şehitlerin ruhlarına ithaf edilmek üzere kentteki Kur’an kursu öğrencileri ve vatandaşlar tarafından daha önce okunan 62 hatmi şerif duasının okunmasıyla program sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.