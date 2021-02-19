Donmak üzere olan keçiler ekiplerce kurtarıldı

Siirt’in Şirvan ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle karda mahsur kalan küçükbaş hayvanları taşıyan kamyonet ve araç içerisinde bulunan 4 kişi ekiplerce kurtarıldı.



Dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yolunda mahsur kalan küçükbaş hayvanları taşıyan kamyonet ve araç içerisinde bulunan 4 kişi Karayollarına bağlı karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Ekipler köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Köy yolunda mahsur kalan küçükbaş hayvanları taşıyan kamyonet ve araç içerisinde bulunan 4 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Sürücü, kendilerini ve hayvanlarını kurtaran ekiplere teşekkür etti.

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