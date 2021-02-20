Siirt'te, yasa dışı bahis ve kumar denetimi; 56 iş yerine para cezası



Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT'te, ülke genelinde uygulanan 'Yasa Dışı Bahis/Siber Denetimi' ve 'Kumar/Oyun Makineleri Uygulaması' kapsamında, 56 iş yeri denetlendi. Bazı iş yerlerine yönelik cezai işlem uygulandı.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan 'Yasadışı Bahis/Siber Denetimi' ve 'Kumar/Oyun Makineleri Uygulaması'nda İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 10 ekip ve 50 kişilik personel ile eş zamanlı denetim gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü koordinesinde, 56 iş yerinde yapılan denetimlerde, bazı iş yerlerine yönelik para cezası uygulandığı kaydedildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Mehmet Yücel DURAK

2021-02-20 16:02:50



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