Siirt'te yola çığ düştü, mahsur kalan köy korucuları kurtarıldı

13 şehidin katili işte o alçak!

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Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köy yoluna çığ düşmesi sonucu görevden dönen köy korucuları yolda mahsur kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan çalışmayla köy korucuları kurtarılırken, yol ulaşıma açıldı.

Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köy yoluna çığ düştü. Görevden dönen köy korucuları yolda mahsur kaldı. Köy korucuları İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Köy korucularının kurtarılması için ekipler seferber oldu. Bölgede sevk edilen iş makinaları yolun ulaşıma açılması ve köy korucularının kurtarılması için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu köy korucuları kurtarıldı. Yolun ulaşıma açılmasıyla köy korucuları yollarına devam etti. Köy korucuları, yolu ulaşıma açan ekiplere teşekkür etti.

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