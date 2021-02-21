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Siirt'te faciadan dönüldü: Güvenlik korucularını taşırken kayan araç, şarampol kenarında durdu

İHA

Siirt'te faciadan dönüldü: Güvenlik korucularını taşırken kayan araç, şarampol kenarında durdu

Siirt'te güvenlik korucularını taşıyan minibüs yoğun kar yağışı nedeniyle kaydı. Kayan minibüsün şarampolün kenarında durması faciayı önledi.
Edinilen bilgiye göre, Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köy yolunda kar nedeniyle güvenlik korucularını taşıyan minibüs kaydı. Kayan minibüs, şarampol kenarında durdu. Minibüsten inen güvenlik korucuları durumu Karayolları 94. Siirt Şube Şefliğine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, korucuların da yardımıyla minibüsü, iş makinesine bağlanan halat yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı.
Güvenlik korucuları, minibüsü kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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