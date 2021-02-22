Duyarlı sürücünün tavrı, koyun ve yavrusunu telef olmaktan kurtardı

Siirt’te sürüden ayrılan koyun ve yavrusu karayoluna çıkarak trafiği birbirine kattı. Koyun ve yavrusu, duyarlı vatandaşın aracını durdurup inerek hayvanlara yol vermesi ile kaldırıma çıktı.
SiirtKurtalan karayolunda yolunu kaybeden koyun ve yavrusu karayoluna çıktı. Yoldan geçen araçların çarpmasından son anda kurtulan anne ve yavru koyuna araçtan inen bir vatandaşın müdahale etmesiyle yoldan çıkmalarını sağladı. Duyarlı sürücülerin koyunlara yol vermesi olası bir kazayı da önlemiş oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.