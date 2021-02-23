Siirt merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

DHA

Siirt merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı


Turan KOYUNCU/SİİRT, (DHA)SİİRT merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında aktif görevde olanların da bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait CD'lere ve dijital materyale el koyuldu. 
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, örgütün 'askeri mahrem yapılanması' içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve aralarında aktif görevdeki askeri personelin de bulunduğu şüphelilere yönelik Siirt merkezli Şanlıurfa, İzmir, Hakkari ve Amasya'da operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e ait CD´lere ve çok sayıda dijital materyale el koyuldu. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Turan KOYUNCU
2021-02-23 17:41:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, köylerde vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, köylerde vatandaşlarla ...
Siirt Belediyesinde kurslar başladı
YEREL HABERLER Siirt Belediyesinde kurslar başladı
Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan yılanlar köylüleri tedirgin etti
YEREL HABERLER Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan yılanlar köylüleri ...
Siirt'te belediye personeline yangın eğitimi verildi
YEREL HABERLER Siirt'te belediye personeline yangın eğitimi verildi
Duyarlı sürücünün tavrı, koyun ve yavrusunu telef olmaktan kurtardı
YEREL HABERLER Duyarlı sürücünün tavrı, koyun ve yavrusunu telef ...
Siirt'te faciadan dönüldü: Güvenlik korucularını taşırken kayan araç, şarampol kenarında durdu
YEREL HABERLER Siirt'te faciadan dönüldü: Güvenlik korucularını ...