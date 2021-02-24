Siirt’te 725 nüfuslu köyde herkes aynı soy adını taşıyor Soyadları 'Yeşilyurt' olan Aksöğüt köylüleri, borç ve kargo işlemi sırasında yaşanan sorunu babalarının ismini öne koyarak gideriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te 725 nüfuslu köyde herkes aynı soy adını taşıyor Soyadları 'Yeşilyurt' olan Aksöğüt köylüleri, borç ve kargo işlemi sırasında yaşanan sorunu babalarının ismini öne koyarak gideriyor

İHA

Siirt’te 725 nüfuslu köyde herkes aynı soy adını taşıyor Soyadları 'Yeşilyurt' olan Aksöğüt köylüleri, borç ve kargo işlemi sırasında yaşanan sorunu babalarının ismini öne koyarak gideriyor

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Aksöğüt köyünde yaşayan 725 vatandaşın hepsinin 'Yeşilyurt' soy adını taşıması herkesi şaşırtıyor. Tümü akraba olan ve aynı soydan gelen Aksöğüt köyünde herkesin 'Yeşilyurt' soy adını taşıması evrak ve resmi işlerde karışıklıkların yaşanmasını da beraberinde getiriyor.
Kurtalan ilçesine bağlı 93 haneli Aksöğüt köyünde bulunan herkesin soyadı 'Yeşilyurt' olarak kayıtlara geçiyor. Bazı vatandaşların aynı ismi de kullandığı köyde 'Yeşilyurt' soyadı, kimi zaman zorlukları da beraberinde getiriyor. Aynı soyadı ve bazen de isim benzerliği, özellikle devlet kurumlarında evrak ve resmi işlerde karışıklıkların yaşanmasını da beraberinde getiriyor.

Borçluların isminin önüne babalarının ismini de koyuyor
Köy meydanında bakkal işleten Numan Yeşilyurt, köylülerin borçla alışveriş yaptıkları için aynı isimde alışveriş yapanların karışıklık yaşanmaması için borç defterine babalarının isimlerini önüne koyarak not bıraktığını söyledi. Yeşilyurt, "Köy bakkalcısıyım. Soyadlarımız aynı, isimler de aynı olduğu zaman karıştırıyoruz. İsimlerinin önüne babalarının isimlerini de yazıyoruz. Murat Hasan oğlu, Murat Fevzi oğlu, İbrahim Fadli oğlu önlerine mecburen babalarının isimlerini yazıyorum karıştırmamak için bu şekilde devam edip gidiyoruz” dedi.

Son çare TC kimlik numarası
Köye gelen evrak ve kargolarda karışıklık yaşandığı zaman kendisine başvurulduğunu belirten Aksöğüt köyü muhtarı Emrullah Yeşilyurt ise babaları ve TC kimlik numaralarıyla olayı aydınlattıklarını dile getirdi. Yeşilyurt, "Aksöğüt köyü nüfusu 725 nüfus, 93 haneden oluşmaktadır. Soyadımız aynı, isimleri de aynı olduğu için bazen sıkıntı çekiyoruz. Bana geliyorlar belge oluşturmaktayız, düzeltiyoruz. Bütün köyün soy ismi Yeşilyurt bir imamımızın soyadı değişik" diye konuştu.
Nurullah Yeşilyurt adlı vatandaş ise "Köyümüzün 725 nüfus var. Herkesin soyadı aynı. Benim adım Nurullah Yeşilyurt, ben de aynı soyadı taşıyorum onlarla. Çok karışıklık yaşıyoruz. Köyde en az 10 kişinin adı Nurullah. Soy adlarımızda Yeşilyurt olduğu için karışıyor bazen" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te kar ve tipi çocukları eğitimden alıkoyamadı Köy okullarında eğitim gören çocuklar, kar ve tipiye rağmen tarım aracına binerek okulların yolunu tuttu
YEREL HABERLER Siirt'te kar ve tipi çocukları eğitimden ...
Siirt merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
YEREL HABERLER Siirt merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Siirt merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına operasyon
YEREL HABERLER Siirt merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem ...
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, köylerde vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, köylerde vatandaşlarla ...
Siirt Belediyesinde kurslar başladı
YEREL HABERLER Siirt Belediyesinde kurslar başladı
Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan yılanlar köylüleri tedirgin etti
YEREL HABERLER Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan yılanlar köylüleri ...
Siirt'te belediye personeline yangın eğitimi verildi
YEREL HABERLER Siirt'te belediye personeline yangın eğitimi verildi
Duyarlı sürücünün tavrı, koyun ve yavrusunu telef olmaktan kurtardı
YEREL HABERLER Duyarlı sürücünün tavrı, koyun ve yavrusunu telef ...