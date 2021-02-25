Güney Hacıbektaşoğlu, kurslarda incelemelerde bulundu

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan kursları ziyaret etti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Orhan Doğan Parkında pandemi kurallarına uygun bir şekilde açılan, kreş, okumayazma, el sanatları, gitar, Kur'anı Kerim, dikişnakış, bağlama, kişisel gelişim ve eğitim kurslarını gezen Hacıbektaşoğlu, eğitmenlerle ilgili öğreticilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kadınlara yönelik açılan kurslar için kayıtların devam ettiğini belirten Güney Hacıbektaşoğlu, "Siirtlilerin el emeğini değerlendirebilecekleri, meslekiteknik, kişisel gelişim ve hobi kursları düzenliyoruz. Orhan Doğan Parkı ve Kadın Yaşam Merkezimizde, yüzme kursu, yabancı dil kursu, okuma yazma, el sanatları, ukulele, gitar, piyano, resim, pilates, zumba, step aerobik, halk oyunları, Kur'anı Kerim, aklı ve zeka oyunları, bilgisayar, dikiş nakış, uygulamalı tiyatro, bağlama, keman, çini işlemeciliği, kişisel gelişim ve eğitim kurslarına kadar pek çok farklı alanda kendinizi yetiştirmek, geliştirmek ve bu kursların sonunda yeni bir mesleki beceri edinmek mümkün. Herkesi bu yararlı kurslara davet ediyoruz" dedi.

Hacıbektaşoğlu’na ziyaretlerinde Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Murat Özekinci de eşlik etti.

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