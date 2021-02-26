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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gara şehidi Süleyman Sungur'un ailesine şehadet belgesi verildi

İHA

Gara şehidi Süleyman Sungur'un ailesine şehadet belgesi verildi

Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Jandarma Er Süleyman Sungur’un ailesine şehadet belgesi takdim edildi.
Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Gara'da bölücü terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Jandarma Er Süleyman Sungur’un ailesine Jandarma Genel Komutanlığınca düzenlenen şehadet belgesini takdim etti. Şehidin ailesini ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, şehit ailesi ile bir süre sohbet ederek, şehadet belgesini şehidin babası Salih Sungur'a takdim etti. Şehidin babasına başsağlığı ve sabır dileyen Vali Hacıbektaşoğlu, "Şehidimiz en ulvi makam olan şehitlik mertebesine erişmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet, siz değerli yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim ruhunu şad eylesin. Onun aziz hatırasını her zaman yaşatacağız. Devlet olarak her zaman yanınızdayız" dedi.
Jandarma Er Süleyman Sungur, 13 Şubat tarihinde Pençe Kartal2 Harekatı bölgesinde yer alan Gara'da bölücü terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilmişti.

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