Siirt'te caddede silahlı kavga: 3 ağır yaralı

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Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)SİİRT kent merkezinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi ağır yaralandı, saldırgan ise olay yerinde polis ekiplerince yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde Kurtalan Caddesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple 2 grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi bir kişi üzerindeki tabancayla 3 kişiye ateş ederek yaralandı. Silah seslerinin üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, saldırganı olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, silahlı saldırıya uğrayan yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK

2021-03-01 14:37:59



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