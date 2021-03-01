Siirt'te caddede silahlı kavga: 3 ölü (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te caddede silahlı kavga: 3 ölü (2)

DHA

Siirt'te caddede silahlı kavga: 3 ölü (2)


3 YARALI YAŞAMINI YİTİRDİ
Siirt kent merkezindeki Kurtalan Caddesi´nde bir araya gelen İdris Yıldız ile kuzen oldukları öğren Ömer Zeybekoğlu (23), Sabahattin Zeybekoğlu (37) ve Mustafa Zeybekoğlu (19) arasında alacak meselesi nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İdris Yıldız, üzerindeki tabancayla Ömer, Sabahattin ve Mustafa Zeybekoğlu kuzenlere ateş etti.  
Yıldız, olay yerinde polise teslim olurken, saldırıda ağır yaralanan kuzenler ise sağlık görevlilerince ambulanslarla götürüldükleri hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamlarını yitirdi. Gözaltına alınan Yıldız'ın emniyetteki sorgusu sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK
2021-03-01 16:08:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te silahlı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı Sağlık görevlileri, kalbi duran 2 kişiyi ilk müdahale ile hayata döndürdü
YEREL HABERLER Siirt'te silahlı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı Sağlık ...
Siirt'te caddede silahlı kavga: 3 ağır yaralı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Siirt'te caddede silahlı kavga: 3 ağır yaralı/ Ek ...
Siirt'te caddede silahlı kavga: 3 ağır yaralı
YEREL HABERLER Siirt'te caddede silahlı kavga: 3 ağır yaralı
Siirt’te bir kişi, belinden çıkardığı silahla sokak ortasında 3 kişiye kurşun yağdırdı. Olayda kurşunların hedefi olan 3 kişi hayatını kaybetti.
YEREL HABERLER Siirt’te bir kişi, belinden çıkardığı silahla sokak ...
50 yıl sonra yola kavuştular Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Tosuntarla köyü yolu, parke taşı ile döşendi Yolları 50 yıl sonra yapılan köylüler, çamur deryasından kurtulmanın mutluluğunu yaşadı
YEREL HABERLER 50 yıl sonra yola kavuştular Siirt'in Pervari ...
Siirt'te trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Siirt'te trafik kazası: 2 yaralı
Siirt fıstığında fiyat düşüşü; satıcı da tüketici de memnun
YEREL HABERLER Siirt fıstığında fiyat düşüşü; satıcı da tüketici de ...