Akşam müjdeyi alan Siirtliler sabah büryana koştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün açıkladığı yeni kontrollü normalleşme sürecinin ardından Siirt’te restoran, lokanta kafe, kafeterya, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kahvehane, tatlıcı, pastane gibi iş yerleri müşteri almaya başladı. Sabahın erken saatlerinde uyanan Siirtliler ilk iş olarak büryancıların yolunu tuttu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile yeni kontrollü normalleşme süreci de başladı. Bu kapsamda Siirt’te restoran, lokanta kafe, kafeterya, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kahvehane, tatlıcı, pastane gibi iş yerleri müşteri almaya başladı. Uzun bir aranın ardından müşterilere paketle değil de fırından çıkan büryanı servis etmenin heyecanını yaşadıklarını belirten büryan ustası Murat Kayaalp, kontrollü normalleşmenin Siirt’te hayırlı olmasını dileyerek, müjdenin duyulmasından sonra vatandaşlar büryan yemek için sıraya girdiğini söyledi. Kayaalp, ''Bilindiği üzere bir yıla yakındır korona virüsle mücadelemiz devam etmektedir ülke bazında. Cumhurbaşkanımızın dün akşam yaptığı açıklama ile bize müjdeyi verdi. Biz de bugün sabah saat 07.00 itibari ile lokantalarımızı servise açtık. Bu müjdeli haberi duyduktan sonra büyük bir sevinç yaşadık. Bilindiği gibi Siirt haritada mavi renkte görünümdedir, bu da bizi çok sevindirdi. İnşallah ileri de hep beraber bu hastalığı yeneceğiz ve tekrar eski mutlu günlerimize kavuşacağız. Aradaki mesafeyi koruyacağız. Bize düşen görev neyse çıkan yasalar çerçevesinde bunu harfiyen yerine getireceğiz'' dedi.

Lokantalarda sıcak yemek yemeyi özlediğini dile getiren Necmettin Fırat adlı vatandaş, dün akşamki müjdeli haberden sonra bugün ilk işinin büryan yemek olduğunu söyledi. Fırat, ''Dün akşam Cumhurbaşkanımızın toplantısından sonra kafeler ve lokantalar açılmaya başlandı. Bizler de halk olarak artık kafelere rahatça gidip yemeğimizi yiyoruz. Siirt mavi renkte, inşallah Türkiye genelinde de durum böyle olur'' diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.