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Çanakkale Şehitliğine götürülecek şanlı Türk bayrağı Siirt'ten yola çıktı

İHA

Çanakkale Şehitliğine götürülecek şanlı Türk bayrağı Siirt'ten yola çıktı

Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü ve Şehitler Günü münasebetiyle düzenlenen 'Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak' etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliğine götürülecek ay yıldızlı şanlı bayrak, Siirt’ten yola çıktı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce gençlere var olan milli hasletlerin, istiklal, istikbal, bayrak sevgisi ve tarih bilincinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen ve Güneydoğu Anadolu'da ilk olarak Siirt’ten başlayan etkinlik kapsamında Çanakkale Şehitliğine götürülecek ay yıldızlı şanlı bayrak, Siirt’ten yola çıktı.
Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, düzenlenen bu etkinlik kapsamında Çanakkale’ye gönderilmek üzere hazırlanan Türk bayrağını Siirt Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Adil Ceylan'a valilik makamında düzenlenen programda teslim etti. Şanlı Türk bayrağının devletin birliğini ve bütünlüğünü temsil ettiğini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, "Çanakkale Zaferi, uğruna çok ağır bedel ödenerek, yüz binlerce şehit ve gazimizin kanlarıyla kazanılmış, yüce milletimizin tarihe altın harflerle yazmış olduğu bir destandır. Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümü vesilesiyle tüm aziz şehitlerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyorum" dedi.
Öğrenci Adil Ceylan da "Rengini atalarımızın kanlarından almış bu şanlı bayrağın ulusumuzun bağımsızlık sembolü olduğunu biliyor ve onu teslim almaktan gurur duyuyorum. Bu andan itibaren teslim edeceğim ana kadar gururla taşıyacağıma, bu kutsal emaneti koruyup, yücelteceğime ve benden sonraki kardeşime devir edeceğime söz veriyorum" diyerek şanlı bayrağı teslim aldı.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Siirt’en yola çıkan Türk bayrağı, bölge illerindeki teslim törenlerinin ardından, 18 Martta Çanakkale Şehitliğinde göndere çekilecek.

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