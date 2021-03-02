Siirt'te 'borç' kavgasında öldürülen 3 kuzen, toprağa verildi (2)

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3 KUZENİN KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Silahlı kavgada kuzenler Ömer, Sabahattin ve Mustafa Zeybekoğlu'nun öldürdükten sonra gözaltına alınan İdris Yıldız'ın emniyetteki sorgusu tamamlandı. Sorgusunun ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen Yıldız, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Turan KOYUNCU

2021-03-02 16:38:12



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