Siirt’te kaçak avcılık yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı

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Siirt'in Eruh ilçesinde kaçak avlanma yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü av koruma ekipleri, Eruh ilçesine bağlı Görendoruk bölgesinde ava kapalı olan alanda kaçak avlanan bir kişiyi tespit etti. Şahısta bulunan tüfeğe el konulurken, kaçak avlanan kişi hakkında idari para cezası kesildiği öğrenildi.

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