Siirt’te yeni ilçe otogar yapım çalışmalarına başlandı

Siirt Belediyesi tarafından 6 ilçe ve 5 beldeye hizmet verecek yeni ilçe otogarının yapım çalışmalarına başlandı.
Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, Barış Mahallesi sınırları içerisinde şehirlerarası otobüs terminali yanında, ilçelere gidengelen vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırmak için yeni ilçe otogar çalışmalarına başlandığı belirtildi. Açıklamada, "Kentte şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla, 520 metrekare inşaat alanı üzerinde 14 dükkandan oluşan 6 ilçe ve 5 beldeye hizmet verecek yeni bir ilçe otogarı yapımına başlanmıştır. İhalesi yapılan ilçe otogarında çalışmalar devam ediyor" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.