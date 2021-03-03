Siirt Pandemi Kurulu toplantısı Vali Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt Pandemi Kurulu toplantısı Vali Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi

İHA

Siirt Pandemi Kurulu toplantısı Vali Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi

Siirt'te korona virüs salgınına karşı il genelinde yürütülen çalışmalar ile ilave tedbirlerin görüşüldüğü İl Pandemi Kurulu toplantısı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıya Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Vali Yardımcısı Resul Özdemir, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, 3. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Gaffar Gören, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, kurul üyeleri ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.
Toplantıda, Siirt İl Sağlık Müdürlüğünde görevli halk sağlığı uzmanı İbrahim Teğin tarafından korona virüs salgınına karşı kentte yürütülen çalışmalar ve salgın ile ilgili güncel istatistiki verilere ilişkin sunum yapıldı. Korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde yapılan çalışmalar ve bu çalışmaların sonuçları değerlendirilirken, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla alınması gereken tedbirler görüşüldü.
Toplantıda konuşan Vali Hacıbektaşoğlu, Siirt'in korona virüs risk haritasında en düşük iller arasında yer aldığını söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, "Burada büyük bir çaba ve emek vardır. İl genelinde alınan tedbirler ile birlikte denetim ve filyasyon ekiplerinin sahada yaptıkları çalışmalar ve vatandaşlarımızın da tedbirlere riayet etmeleri sonucu, günlük vakalarda çok ciddi anlamda düşüşler oldu. Bunu kesinlikle korumamız ve vaka sayılarını daha da aşağılara çekmeliyiz. Tüm bunlara paralel olarak Hastanelerde ve yoğun bakım ünitelerinde de azalmalar yaşandı, cefakar sağlık çalışanlarımızın iş yükü hafifledi. Artık hastanelerimizde normal hizmetler verilmeye başlandı. Bu olumlu gelişim ve kazanımları kaybetmememiz gerekir" dedi.
Kentte yüz yüze eğitimin başlandığını kaydeden Vali Hacıbektaşoğlu, pandemi kuralları ve alınan tedbirlere riayet edilerek, eğitim ve öğretime başlandığını belirtti. Salgınla mücadelede elde edilen başarı bizleri rehavete düşürülmemesi gerektiğine dikkat çeken Vali Hacıbektaşoğlu, alınan tedbirlere ve kısıtlamalara kararlılıkla devam edileceğini, denetim sayılarının daha da artırılacağını kentte hizmet sektöründeki tüm işletmelerin müşteri alma kapasiteleri ve denetimlerinin sıkı bir şekilde yapılacağını ifade etti. Salgınla mücadelede görev yapan fedakâr sağlık çalışanlarına, ilgili kamu kuruluşlarına, kolluk kuvvetlerine, vefa destek guruplarına, özel ve sivil toplum örgütü temsilcilerine ve kurallara uyan Siirtli vatandaşlara teşekkür eden Vali Hacıbektaşoğlu, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan maske, fiziki mesafe ve temizlik, kurallarına ve alınan tedbirlere mutlak suretle daha sıkı bir şekilde uyulması gerektiğini vurgulayarak, pandemi dolayısıyla vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, hastalara da acil şifalar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt’te yeni ilçe otogar yapım çalışmalarına başlandı
YEREL HABERLER Siirt’te yeni ilçe otogar yapım çalışmalarına ...
Siirt’te kaçak avcılık yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı
YEREL HABERLER Siirt’te kaçak avcılık yaptığı tespit edilen bir kişi ...
Siirt'te 'borç' kavgasında öldürülen 3 kuzen, toprağa verildi (2)
YEREL HABERLER Siirt'te 'borç' kavgasında öldürülen 3 kuzen, toprağa ...
Çanakkale Şehitliğine götürülecek şanlı Türk bayrağı Siirt'ten yola çıktı
YEREL HABERLER Çanakkale Şehitliğine götürülecek şanlı Türk bayrağı ...
Siirtliler, kontrollü normalleşmenin ilk günü büryan lokantasına akın etti
YEREL HABERLER Siirtliler, kontrollü normalleşmenin ilk günü büryan ...
Siirt’te evlenen çiftlerin sayısı azaldı
YEREL HABERLER Siirt’te evlenen çiftlerin sayısı azaldı
Siirt’te kadın erkek fırsat eşitliği bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Siirt’te kadın erkek fırsat eşitliği bilgilendirme ...
Akşam müjdeyi alan Siirtliler sabah büryana koştu
YEREL HABERLER Akşam müjdeyi alan Siirtliler sabah büryana koştu
Siirt'te yüz yüze eğitim başladı
YEREL HABERLER Siirt'te yüz yüze eğitim başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi, Siirtli öğrenciler okulların yolunu tuttu
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi, Siirtli ...
Siirt'teki silahlı kavgada ölü sayısı 3'e yükseldi
YEREL HABERLER Siirt'teki silahlı kavgada ölü sayısı 3'e yükseldi
Siirt'te caddede silahlı kavga: 3 ölü (2)
YEREL HABERLER Siirt'te caddede silahlı kavga: 3 ölü (2)
Siirt'te silahlı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı Sağlık görevlileri, kalbi duran 2 kişiyi ilk müdahale ile hayata döndürdü
YEREL HABERLER Siirt'te silahlı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı Sağlık ...
Siirt'te caddede silahlı kavga: 3 ağır yaralı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Siirt'te caddede silahlı kavga: 3 ağır yaralı/ Ek ...
Siirt'te caddede silahlı kavga: 3 ağır yaralı
YEREL HABERLER Siirt'te caddede silahlı kavga: 3 ağır yaralı
Siirt’te bir kişi, belinden çıkardığı silahla sokak ortasında 3 kişiye kurşun yağdırdı. Olayda kurşunların hedefi olan 3 kişi hayatını kaybetti.
YEREL HABERLER Siirt’te bir kişi, belinden çıkardığı silahla sokak ...
50 yıl sonra yola kavuştular Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Tosuntarla köyü yolu, parke taşı ile döşendi Yolları 50 yıl sonra yapılan köylüler, çamur deryasından kurtulmanın mutluluğunu yaşadı
YEREL HABERLER 50 yıl sonra yola kavuştular Siirt'in Pervari ...