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Siirt'te kuraklık baş gösterdi, barajlarda su seviyesinin düşmesi çiftçileri tedirgin etti

İHA

Siirt'te kuraklık baş gösterdi, barajlarda su seviyesinin düşmesi çiftçileri tedirgin etti

Siirt’te kuraklık nedeniyle barajlarda su seviyesi düştü. Kuraklık endişesine kapılan çiftçiler, ilkbahar yağışlarını beklemeye başladı.
Pervari içesine bağlı Kilis köyünde son 20 yılın en kurak yılı yaşandı. Yağış azlığı nedeni ile Alkumru Barajında su seviyesi düşerken durum çiftçileri tedirgin etmeye başladı. Mart ayında olmalarına rağmen beklenen yağışların bir türlü gelmediğini kaydeden çiftçiler, umutlarını bu hafta yağması beklenen yağışlara bağladıklarını söyledi.
Kuraklık nedeniyle barajlarda da su seviyesinin düşmesinin çiftçiyi kara kara düşündürdüğünü belirten Muhammed Ayhan, bu haftalarda yeterli yağışın alınmasını için dua ettiklerini söyledi. Ayhan, "Kilis köyündeyiz. Mart ayındayız, yağışlar bu sene çok azdı. Böyle giderse çok fazla zarar edeceğiz. İnşallah mart ayında beklediğimiz yağmuru alacağız Allah’ın izniyle" dedi.
Son yılların en sıcak ve kurak kış aylarını yaşadıklarını dile getiren Kilis köyünde çiftçilik yapan Mehmet Savaş ise barajdaki su seviyesinin düşmesinin kendilerini tedirgin ettiğini söyledi. Savaş, "Mart ayındayız. Gördüğünüz gibi yağış yok, kuraklık var. Yağışı bekliyoruz Allah’ın izniyle. Bu haftalarda yağışın yağmasını istiyoruz. Bizim köyde kuraklık var. Son 20 yılda ilk defa bu kadar kuraklık gördük. Ekim yapamıyoruz bahçelere domates, biber ekemiyoruz kuraklık nedeniyle, yağmurun yağmasını bekliyoruz. Allah’tan diliyoruz yağmur gelir, bu kuraklık ortadan kalkar" diye konuştu.

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