Karda mahsur kalan yolcu minibüsü kurtarıldı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Geçittepe mevkiinde karda mahsur kalan yolcu minibüsü İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan yolcular güvenli bir şekilde köylerine ulaştırıldı.

Pervari ilçesine bağlı Geçittepe grup köy yolunda dün akşam saatlerinde aniden bastıran kar yolu ulaşıma kapattı. Siirt kent merkezinden dönen yolcu minibüsü karlı yolda mahsur kaldı. Sürücü, İl Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. İhbarı alan ekipler karda mahsur kalan yolcu minibüsünün kurtarılması için çalışma başlattı. Bölgeye giden karla mücadele ekipleri, minibüse halat bağlayarak iş makinası yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Ekipler yolcu minibüsünün güvenli bir şekilde köylerine ulaşmasını sağladı.

Yolcular, kendilerine yardım eden İl Özel İdare ekiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.