Kardan yolu kapanan köyde doğum sancıları tutan kadın ekiplerce kurtarıldı

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Siirt’in Şirvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Cevizlik köyünde doğum sancısı çeken kadın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yolun açılması ile hastaneye ulaştırıldı.

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyünde yaşayan kadının doğum sancıları başlayınca yakınları yetkilileri arayarak yardım istedi. Kardan kapalı olan yolun ulaşıma açılması için Karayolları 94. Şube Şefliği ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası doğum sancısı çeken kadın 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Şirvan Devlet Hastanesine ulaştırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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