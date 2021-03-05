Kardan yolu kapanan köyde doğum sancıları tutan kadın ekiplerce kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kardan yolu kapanan köyde doğum sancıları tutan kadın ekiplerce kurtarıldı

İHA

Kardan yolu kapanan köyde doğum sancıları tutan kadın ekiplerce kurtarıldı

Siirt’in Şirvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Cevizlik köyünde doğum sancısı çeken kadın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yolun açılması ile hastaneye ulaştırıldı.
Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyünde yaşayan kadının doğum sancıları başlayınca yakınları yetkilileri arayarak yardım istedi. Kardan kapalı olan yolun ulaşıma açılması için Karayolları 94. Şube Şefliği ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası doğum sancısı çeken kadın 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Şirvan Devlet Hastanesine ulaştırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karda mahsur kalan yolcu minibüsü kurtarıldı
YEREL HABERLER Karda mahsur kalan yolcu minibüsü kurtarıldı
Vali Hacıbektaşoğlu köylerde vatandaşlarla bir araya gelip öğrencilere hediyeler dağıttı
YEREL HABERLER Vali Hacıbektaşoğlu köylerde vatandaşlarla bir araya ...
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, iş yerlerini denetledi
YEREL HABERLER Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, iş yerlerini denetledi
Eskişehir’den gönderilen kışlık malzemeler Siirtli çocukların içini ısıttı
YEREL HABERLER Eskişehir’den gönderilen kışlık malzemeler Siirtli ...
Siirt'te kuraklık baş gösterdi, barajlarda su seviyesinin düşmesi çiftçileri tedirgin etti
YEREL HABERLER Siirt'te kuraklık baş gösterdi, barajlarda su ...
Siirt Pandemi Kurulu toplantısı Vali Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Siirt Pandemi Kurulu toplantısı Vali Hacıbektaşoğlu ...
Siirt’te yeni ilçe otogar yapım çalışmalarına başlandı
YEREL HABERLER Siirt’te yeni ilçe otogar yapım çalışmalarına ...
Siirt’te kaçak avcılık yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı
YEREL HABERLER Siirt’te kaçak avcılık yaptığı tespit edilen bir kişi ...