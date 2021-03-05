Siirt’te çöp konteynerleri onarılıyor

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Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, il genelinde çöp konteynerlerinde onarım ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

Kent genelindeki çöp konteynerlerinde Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından onarım ve bakım çalışması yapıldı. Çöp konteynerlerin kırılan demir kapakları, kaynak yardımıyla onarıldı. Şehrin farklı sokaklarında bulunan çöp konteynerlerine, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından rutin olarak bakımlarının yapılmasının ardından dezenfekte edilerek yıkanıp boyandı.

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