Siirt’te çöp konteynerleri onarılıyor

Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, il genelinde çöp konteynerlerinde onarım ve bakım çalışması gerçekleştirdi.
Kent genelindeki çöp konteynerlerinde Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından onarım ve bakım çalışması yapıldı. Çöp konteynerlerin kırılan demir kapakları, kaynak yardımıyla onarıldı. Şehrin farklı sokaklarında bulunan çöp konteynerlerine, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından rutin olarak bakımlarının yapılmasının ardından dezenfekte edilerek yıkanıp boyandı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.