Siirt'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanıyor

Siirt'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Siirt’te 8 Mart etkinlikleri kapsamında Kadın Yaşam Merkezinde Kadınlar Günü`nü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılan Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu’nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu, Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katıldı. Siirt Belediyesi Kadın Yaşam Merkezinde düzenlenen Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde konuşan Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu’nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu, hedeflerinin, üreten ve eğitilmiş kadınların sayısını çoğaltmak, kadınların işgücüne katılım oranlarını daha da artırmak olduğunu söyledi. Hacıbektaşoğlu, “Kadın yeryüzünde merhametin, şefkatin, sevginin ve fedakarlığın sembolüdür. Toplumsal yapımızın ve aile bütünlüğümüzün sağlanmasında, başarılı ve mutlu nesillerin yetiştirilmesinde en önemli paylardan biri de kadınlarımızındır. Günümüzde kadınlarımızın yaşadığı en büyük sorun, tüm toplumumuzu derinden etkileyen kadına yönelik şiddettir. Kadına yönelik şiddet ve baskı sadece ülkemizin değil, tüm dünya kadınlarının sorunudur. Bu bağlamda şiddetin her türlüsünü esefle kınıyor ve bu konuda toplumumuzu daha duyarlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Siirt Belediyesi Kadın Yaşam Merkezinde düzenlenen programda, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ketem Sorumlusu Dr. Büşra Alp ve Siirt Barosundan Av. Tuğçe Şeyma Ekinci kadınlara yönelik bilgilendirici sunum yaptı. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ketem Sorumlusu Dr. Büşra Alp, Kadın sağlığı ve yaşamı hakkında önemli bilgiler aktararak, meme kanseri ve rahim ağzı kanseri ile ilgili önleyici tedbirler hakkında bilgiler verdi. Siirt Barosundan Av. Tuğçe Şeyma Ekinci de kadın hakları ve kadına yönelik şiddet ile ilgili önemli bilgiler aktardı.

Program sonunda Vali eşi Güney Hacıbektaşoğlu, programa iştirak eden kadınlara gün anısına çiçek takdim ederek, 8 Mart dünya günlerini kutladı.

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