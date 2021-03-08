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Siirt'te kontrollü normalleşme ile damak çatlatan 'büryan kebabı'na ilgi arttı

DHA

Siirt'te kontrollü normalleşme ile damak çatlatan 'büryan kebabı'na ilgi arttı


Turan KOYUNCUMehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) SİİRT'in vazgeçilmez yöresel yemeklerinden damak çatlatan lezzet olarak bilinen 'büryan kebabı'na kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla ilgi arttı. Siirtliler, derin kuyularda meşe ağacının ateşinin buharıyla pişirilen ve sabaha karşı servisine başlanan büryanı, uzun bir aradan sonra lokantada yemenin keyfini yaşadı.
Siirt'in vazgeçilmez yöresel yemeklerinden olan büryan kebabı, sadece kentte yaşayan ve kente gelenler değil, Türkiye'nin birçok yerinde yemek yemeyi sevenlerden rağbet görmeye devam ediyor. Saat 02.00'de derin kuyularda meşe ağacının ateşinin buharıyla pişirilen ve sabah karşı servisine başlanan büryanı, Siirtliler uzun bir aradan sonra lokantada yemenin keyfini yaşadı.
Pandemi nedeniyle büryanı paket servisi yaptıklarını söyleyen lokanta işletmecisi Murat Kayaalp, kontrollü normalleşmenin başlamasıyla Siirtlilerin büryan kebabı yemek için lokantaya akın ettiklerini söyledi. Kontrollü normalleşmenin başlamasının ardından işlerinde yoğunluk meydana geldiği için yeni personel alımı yaptığını anlatan Kayaalp, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamadan sonra bizler iş yerimizin salonlarını açtık ve hizmet vermeye başladık. Yasakların uygulandığı dönemde paket servisi yapıyorduk ancak birçok vatandaşımız bu konuda şikayetçiydi. Büryanın soğuk geldiği konusunda sürekli şikayetler alıyorduk. Siirt büryanımız fırından çıkar çıkmaz tüketilmesi gereken bir yiyecektir. Kontrollün normalleşmeyle birlikte iş yerimize gelerek büryanın tüketmenin keyfini yaşayan vatandaşlarımızı bizler de çok özledik. Gerekli tedbirleri alarak servis yapıyoruz ve işlerimiz gayet iyidir" dedi.
Kent sakinleri de uzun bir aradan sonra lokantada büryan yemeği çok özlediklerini ifade etti. 
 DHA-Genel Türkiye-Siirt / Merkez Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK
2021-03-08 08:56:07

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