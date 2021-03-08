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Bölgeye huzurun gelmesiyle köy gençleri polis olmak için haftanın 5 günü ter döküyor

İHA

Bölgeye huzurun gelmesiyle köy gençleri polis olmak için haftanın 5 günü ter döküyor

Siirt’in Pervari ilçesinde üniversiteyi bitiren gençler, polis olabilmek için Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavına hazırlanıyor.
Bir zamanlar silah seslerinin eksik olmadığı Pervari ilçesinde terörün kol gezdiği bölgelerde Mehmetçiğin başarılı operasyonları sayesinde bölgeye gelen huzur ve güven ortamıyla birlikte gençler polis olmak için parkurda ter döküyor. Gençlerin ortak hedefi polis olmak. Parkur malzemeleri olmadığı için POMEM sınavlarına hazırlanmada sıkıntı yaşayan gençlerin isteği üzerine Pervari Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının girişimleriyle alınan parkur malzemeleriyle gençler POMEM sınavına hazırlanıyor. Polis adayı gençler, beden eğitimi öğretmenlerinin gözetiminde koşu, açmagerme hareketleri, interval ve tempo antrenmanları, şınav ve mekik egzersizleri ile diril, koordinasyon kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile oluşturulan parkurlarda, ter dökerek kurslara hazırlanıyorlar.
Üniversiteyi bitirdikten sonra polis olmayı hayal ettiğini belirten Sergen Özmen adlı genç, hedefinin bu sene parkurda iyi bir derece elde edip polisliği kazanmak olduğunu söyledi. Özmen, “Kilis Yedi Aralık Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı öğretmenliği mezunuyum. Geçen sene polisliğe hazırlandım ama parkur malzemelerimiz olmadığı için çalışmadan girdim sınava parkurda çok kısa bir süre ile saliselerle elendim. Bu sene sağ olsunlar kaymakamımız belediye başkanımız bu malzemeleri bize temin ettiler. Bu malzemeler olmadığı için Siirt’te gidip orada kurslara katılıyorduk. Bu malzemeleri bizlere temin ettikten sonra Siirt’te gitmek gibi bir sıkıntımız olmadı. Burada çalışma fırsatımız oldu. Burada ki parkur malzemeleriyle çalışıyoruz. İnşallah bu sene kazanmayı planlıyoruz. Hedefimiz var” dedi.
POMEM sınavlarına hazırlanan gençlerden Yılmaz Çapaoğlu, haftanın 5 günü parkurda antrenman yaparak hazırlandığını söyledi. Çapaoğlu,“Gaziantep Üniversitesi Özel Güvenlik Koruma bölümü mezunuyum. Siirt’in Pervari ilçesinde ikamet etmekteyim. Huzur ve güvenin sağlanmasından itibaren bizler de Türkiye’nin 81 ilinde huzur ve güveni sağlamak adına polis olmak istiyoruz. Polis olmak için parkura hazırlanmamız gerekiyordu, parkur imkanlarımız olmadığı için kaymakamımız, belediye başkanımız bizlere bu imkanları sağladılar hepsine teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.
POMEM sınavına hazırlanan Nurhan Sayın ise, “Siirt’in Pervari ilçesinde yaşıyorum. Polisliğe hazırlanıyorum. Amacım bu. Ben de her genç gibi atanıp ayaklarımın üzerinde durmaya çalışıyorum. Bu süreçte yanımızda bulunan tüm herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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