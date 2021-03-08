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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, 'Kadın' konulu resim sergisine katıldı

İHA

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, 'Kadın' konulu resim sergisine katıldı

Siirt Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu eşi Güney Hacıbektaşoğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kadın Yaşam Merkezinde düzenlenen 'Kadın' konulu resim sergisine katıldı.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Hacıbektaşoğlu, sergiyi gezerek, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kadınlara karanfil dağıtan Vali Hacıbektaşoğlu, kadınların günlerini kutladı. Kadınlarımızın hayatımızın her alanında var olması, güçlenmesi ve sesini duyurması, ülkemizin hedeflerine ulaşmasının garantisi olduğunu belirten Vali Hacıbektaşoğlu, insani hasletlerin timsali olan kadınlarımız ve annelerimiz daima özverinin, sevginin ve yetiştirdikleri nesillerle zengin medeniyetimizin oluşum kaynağı olduklarını söyledi. Hacıbektaşoğlu, “Peygamber Efendimizin (SAV) ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ sözüyle; yüce dinimizin özellikle anne olan kadına ne kadar önem ve saygınlık verdiğini göstermiştir. Kadınlarımızın maruz kaldığı şiddet olayları hepimizi derinden üzmekte ve toplumumuzu yaralamaktadır. Bir insanlık suçu olarak gördüğümüz kadına yönelik her türlü fiziki ve ruhsal şiddeti kınıyorum. Bu kapsamda ilgili kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve bütün bireylere önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Devletimiz, bütün kurum ve kuruluşlarıyla her daim kadınlarımızın yanındadır. Bu duygularla, başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere sevginin, şefkatin ve hoşgörünün kaynağı olmuş tüm kadınlarımızın ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim” dedi.
Sergi Vali Hacıbektaşoğlu’nun kadınlara gül dağıtmasıyla sona erdi.

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