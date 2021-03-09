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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İHA

Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 4 kişi yakalandı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, terör ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi, terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulması ve uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik gözaltına alınan şüphelilerin soruşturmalarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yürütülen soruşturma kapsamında Siirt kent merkezinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurulmak suçlarında 5 şüpheli şahıs hakkında aldırılan arama ve el koyma kararına istinaden daha önce belirlenen adreslerde, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 09 Mart 2021 günü saat 06:30’da yapılan aramalarda; 30 gram eroin, 2 gram toz esrar, 2 gram metamfetamin, bir adet kuru sıkıdan dönüştürülmüş ruhsatsız tabanca, 57 adet 9 milimetre çaplı tabanca mermisi, bir adet kuru sıkı tabanca, 2 adet tabancalara ait şarjör, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, bir adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Yürütülen operasyon kapsamında hakkında soruşturma yürütülen 5 şüpheliden 4’ü yakalanmış olup, 1 şüphelinin yakalama çalışmalarına devam edilmektedir” denildi.

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