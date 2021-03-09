Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde 2 ayrı mahallede yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, emniyet müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada; kent merkezi Algül ve Bahçelievler Mahallesinde yapılan ikamet aramalarında, toplamda 852 adet extacy hap ve 95 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Yapılan çalışmalarda 1 şahıs tutuklanmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.