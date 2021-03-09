Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde 2 ayrı mahallede yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, emniyet müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada; kent merkezi Algül ve Bahçelievler Mahallesinde yapılan ikamet aramalarında, toplamda 852 adet extacy hap ve 95 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Yapılan çalışmalarda 1 şahıs tutuklanmıştır” denildi.
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