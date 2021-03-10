Siirt'te, silah kaçakçılarının cephaneliği tespit edildi; 3 gözaltı

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Turan KOYUNCU/SİİRT, (DHA)SİİRT'te, jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 741 mermi ve ruhsatsız silahların da bulunduğu cephanelik tespit edildi. Operasyonda 3 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Şirvan Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Şirvan'a bağlı Yamaçlı köyünde oturan M.E., E.E. ve Z.E.'nin silah kaçakçılığı yaptığını belirledi. Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şüphelilerin belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda; kalaşnikof tüfeği, uzun namlulu tüfek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 713 mermi, 15 tabanca şarjörü, 6 kalaşnikof tüfeği şarjörü ve 741 mermi ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, 3 şüpheli de gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Turan KOYUNCU

2021-03-10 15:54:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.