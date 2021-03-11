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Mavi alan olan Siirt polisinden vatandaşlara klipli mesaj

İHA

Mavi alan olan Siirt polisinden vatandaşlara klipli mesaj

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Türkiye’de Covid19 salgınıyla mücadelede mavi kategoride bulunan Siirt için 'Hep Mavi Kal Siirt' klibi hazırlandı.
Türkiye’de korona virüs salgınıyla mücadelede mavi kategoride bulunan Siirt için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ‘Hep Mavi Kal Siirt’ klibi hazırlandı. Polis ekiplerinin kendi imkanlarıyla yaptıkları ve 'Hep Mavi Kal Siirt’ adı verilen klip, kentin önemli tarihi mekanlarında çekildi. Kentin doğa, turizm ve kültür değerlerine de yer verilen klipte, vatandaşlara tedbirlere uyulması için önemli mesajlar aktarıldı. Klip vatandaşlar tarafından beğenildi.

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