Siirt’te kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 3 şahıs hakkında tutanak tutuldu

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Siirt'in Tillo ilçesinde canlı mühre ile ava kapalı alanda kaçak avlanma yaptıkları tespit edilen 3 şahıs hakkında tutanak düzenlendiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü av koruma ekiplerince, Tillo ilçesinde ava kapalı olan bölgede kaçak avlanma yaptığı belirlenen 3 şahıs yakalandı. Şahısların yanlarında bulunan 5 canlı kınalı kekliğe el konulurken, kekliklerin rehabilitasyonu için Gaziantep üretim çiftliğine nakledildiği öğrenildi. Ekiplerce, şahıslar hakkında idari para cezası kesilip tutanak tutulduğu ve tazminat kararı alınacağı bildirildi.

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