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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'teki çevre temizliği etkinliğine Ukraynalı turistler de katıldı

İHA

Siirt'teki çevre temizliği etkinliğine Ukraynalı turistler de katıldı

Siirt'te bir grup gönüllü, Tillo ilçesine bağlı Kaletül Üstad Tepesindeki piknik alanında çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi. Vatandaşların çöp topladığını gören Ukraynalı 2 turist de gruba yardım edip atıkları topladı.
Siirt Cedid Derneği öncülüğünde bir araya gelen gönüllüler ile Ukrayna’dan gelen Tetiana Bura ile Khrystyna Rozhenko, Kaletül Üstad Tepesinde temizlik çalışması yaptı. Eldivenlerini ellerine geçiren çevre gönüllüleri, piknik yapan vatandaşlara çöp poşeti dağıtarak, çeşitli atıkları çöp torbalarına doldurdu. Çevre gönüllülerin, yaptığı bu etkinlikle beğeni topladı.
Çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Cedid Derneği Başkanı Serdar Özyeşil, piknik ve mesire alanı, park gibi yerlerde temizlik yaparak insanlara çevrenin temiz tutulması konusunda uyarıda bulunduklarını ve piknik yapan vatandaşlara çöp poşeti dağıttıklarını söyledi. Özyeşil, "Çokça sıkıntısını yaşadığımız insanlarımızın bilinçsizliğinden, belki tembelliğinden sürekli yerlere çöp attığını gördük ve bunlarla nasıl bir mücadele edebiliriz diye düşündük. Gönüllülerimiz ve 2 de Ukrayna’dan gönüllümüz mevcut. Tüm gönüllülerimiz ile birlikte kalede piknik yapan tüm ailelere önce bir hasbihal ettik sonra çöp poşeti verdik. Bir farkındalık oluşturmak istedik. Çöplerini sağa sola atmayıp çöp poşetlerine bırakıp daha sonra çöp konteynerlerine bırakmaları için ricada bulunduk. Hepsi de çok olumlu karşıladı. Teşekkür ettiler. Gönüllerimizle birlikte el birliğiyle buradaki çöpleri topladık, topladıktan sonra çöp konteynırına attık. Gelen piknikçilere bir farkındalık oluşturmak istedik” dedi.
Çevre gönüllülerinin çevre temizliği yaparak insanlar üzerinde farkındalık oluşturmayı amaçlamalarını takdirle karşıladıklarını belirten Tillo Belediye Başkan Vekili Remzi Sansar da doğada çeşitli atıkların yüzyıllarca yok olmadığını bunun, doğaya olduğu gibi insanların yaşamlarını da etkilediğini söyledi. bu çalışmanın insanlara örnek olmasını umduklarını dile getiren Sansar, "Cedid Derneği Başkanı Serdar Özyeşil'e, çöp konusunda hassasiyetleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. İlçemize yaptıkları bu ziyaretten dolayı biz de çok mutlu olduk. Biz de onlara eşlik ettik. Hep beraber duyarlı bir şekilde çevrede olan ziyaretçilerimizin attıkları çöpleri temizledik. Gerekli uyarıları da yaptık. Çöp torbalarımızı da dağıttık. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Ukrayna’dan gelen turistlerden Khrystyna Rozhenko ise, "Birçok insan çöp toplama etkinliğine katıldı. Çok güzel geçti, örnek olmak istedik" şeklinde konuştu.

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