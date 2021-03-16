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Siirt'te 'en düşük riskli il' sevinci

DHA

Siirt'te 'en düşük riskli il' sevinci


Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT'in, Türkiye'de koronavirüs risk haritasında en düşük riskli il olması kentte sevinç yaşattı. Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selahattin Vural, "Biz bunu halkımız ile el ele vererek, sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları neticesinde sağladık" dedi.
Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen koronavirüs risk haritasında önceki hafta 100 binde 12,08 olan Siirt'te vaka sayısı bu haftaki verilerde 100 binde 2,11 olduğu açıklandı. Açıklanan verilerle Siirt, Türkiye'de en az vakanın tespit edildiği il olarak belirlendi. Siirt'in Türkiye genelinde salgında büyük başarı sağlayan iller arasında olması kentte sevinç yaşattı.
'BUNDAN SONRA DAHA DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKECEK'
Salgınla mücadele Siirt'te alınan tedbirlerin dikkate alındığını söyleyen Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selahattin Vural, şu an hastanede sadece 8 koronavirüs hastasının tedavide olduğunu belirtti. Elde edilen başarıyı sağlık çalışanları ve halk başarısı olduğunu ifade eden Vural, "Siirt´e atandığımda koronavirüs riskinin en yoğun olduğu dönemdi. Fakat şükürler olsun ki, yoğun çalışmamızla halkımızın göstermiş olduğu özenle bugün en iyi iller arasındayız. Biz bunu halkımız ile el ele vererek, sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları neticesinde sağladık. Bundan sonra daha dikkatli olmamız gerekecektir. Sosyal mesafe, maske takılmasına daha büyük bir özen göstermemiz gerekir. Şu an hastanemizde 8 hastamız tedavi görmektedir. Bunlardan 2'si yoğun bakımda, diğer hastalarımızın durumu ise gayet iyidir" dedi.
'TEDBİRLERE ÖNEM VERDİK'
Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan veriler dolayı sevinçli olduklarını söyleyen Ömer Özer, Siirt'te tedbirlere önem verdiklerini söyledi. Özer, "Sağlık Bakanı'mızın açıklaması bizleri mutlu etti. Siirtliler olarak tedbirlere önem verdik. Bundan sonra da bu şekilde devam etmemiz gerekir. Bir an önce bu salgının tüm ülkede bitmesini ümit ediyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Siirt / Merkez Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK
2021-03-16 12:44:09

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