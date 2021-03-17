Siirt’te PKK’lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

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Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonlarda mühimmat ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede operasyonlara devam edildiği belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Tillo ilçesine bağlı Hatrant köyü bölgesinde 16 Mart 2021 günü icra edilen Eren6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran 2021/7 operasyonu kapsamında arazide yapılan temas araması faaliyeti sonucu 3 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 8 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 187 adet 7.62 çarpı 39 milimetre Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 5 adet gübre çuvalı ele geçirilmiştir. İcra edilen operasyon kapsamında ele geçirilen malzemeler Siirt Cumhuriyet Savcısının talimatıyla muhafaza altına alınmıştır" denildi.

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