Siirt’te Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu

Siirt'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolaysıyla mevlit okundu.

Siirt merkez Hacı Abdulhakim Sancak Çarşı Camii'nde korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere riayet edilerek düzenlenen mevlit programına, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, 3. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Gaffar Gören, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu ve bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Siirt’teki Kur’an kursu öğretmen ve öğrencilerinin Çanakkale Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında okudukları 35 hatmi şerifin duası İl Müftüsü Yardımcısı Muhammed Özdemir tarafından yapıldı.

Şehitlik mertebesinin önemine değinen Özdemir, birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaparak, "Tüm aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz" dedi.

Mevlit programı çıkışında vatandaşlara, lokum ve gül suyu ikram edildi.

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