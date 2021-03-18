Siirt’te Çanakkale Zaferi coşkuyla kutlandı

Siirt'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Siirt Garnizon Komutanlığı Şehitliğinde gerçekleştirilen tören, şehitler anıtına çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Aziz şehitler anısına yapılan saygı atışından sonra Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu tarafından şehitlik anıt defteri imzalandı. Aziz şehitler için okunan Kura'nı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu tarafından şehitler için dua okundu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ile diğer protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı.

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