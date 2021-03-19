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Siirt’te "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"ne yoğun ilgi

İHA

Siirt’te "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"ne yoğun ilgi

Siirt Valiliği ve Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle 4 Ocak'tan beri müracaat alınan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"nde işletme tespit çalışmaları başladı. Üreticiler tarafından yoğun ilgi gösterilen projeye il genelinde 2 binin üzerinde başvuru yapıldığı bildirildi.
Ön incelemeleri yapılan projede işletme tespit çalışmaları Siirt merkeze bağlı Bağtepe köyünde yapıldı. İşletme tespit çalışmaları çerçevesinde ilk işletme tespitine Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, Ziraat Bankası Müdürü Mehmet Aydın, İl Müdür Yardımcısı Yaşar Ören, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Nurettin Gül ve teknik personel katıldı.
Merkeze bağlı Bağtepe köyünün küçükbaş hayvan yetiştiriciliği geleneği olan önemli bölge olduğunu belirten Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi'ne kent genelinden çok yoğun bir ilgi olduğunu söyledi. Demirhan, “Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından inceleme ve teknik çalışmalar hızlı bir şekilde yürütülmektedir. Projede ilçe idarecilerimiz ile birlikte 50’ye yakın ziraat mühendisi ve veteriner hekim çalışmaktadır. İlimiz için büyük önem taşıyan bu projeye verdiği destekten dolayı valimize ve Ziraat Bankamız yetkililerine şükranlarımızı sunuyorum. İlk koyunlar yakında ağıllarımıza girmeye başlayacaktır. Amacımız şartları uyan yetiştiricilerimizin azami bir şekilde projeden faydalanmasını sağlamaktır. İşletme tespit çalışmalarının bitirilmesi ile hayvan alımları başlayacaktır” dedi.

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