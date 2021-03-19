Siirt’te tarihi eser ve cep telefonu kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

Sen de mi uşak!

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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, tarihi eser ve cep telefonu kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Ekiplerce, 1516 Martta 2 farklı olayda, çeşitli markalarda 31 adet akıllı cep telefonu ve 6 adet tarihi eser ele geçirilmiş olup şüpheli 3 şahıs hakkında adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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