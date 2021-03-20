Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, kütüphane açılışını gerçekleştirdi

Türkiye yağışlara teslim! Sağanak ve kar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu 'Sen de bir fidan dik' sosyal sorumluluk projesi kapsamında Siirt Said Nursi Ortaokulu’nda hizmete giren okul kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi.

Okul bünyesinde kurulan kütüphanenin yapılmasında İstanbul’da yaşayan iş insanı Cansu Güleryüz maddi destekte bulunarak, kütüphaneye kızının adı olan “Rüya Kütüphanesi” adı verildi. Okulun eğitim çalışmaları ile ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, sosyal sorumluluk projesi kapsamında iş insanı Cansu Güleryüz'ün maddi destekleri ile hizmete giren kütüphanenin açılışını yaparak, kütüphanenin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür edip, kendilerini kutladı.

Program çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.