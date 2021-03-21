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Daha yeşil bir Siirt için fidanlar toprakla buluştu

İHA

Daha yeşil bir Siirt için fidanlar toprakla buluştu

Siirt'te 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle fidan dikimi gerçekleştirildi.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat eğitim atış poligonu alanında üç bin fidan toprakla buluşturuldu. Siirt’te yeşil alanlarının arttırılmasına yönelik yapılan çalışmalara destek veren tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür eden Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, daha yeşil ve yaşanılabilir bir kent için başlatmış oldukları ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. 21 Mart Dünya Ormancılık Günü münasebetiyle bu yılın ilk fidan dikim programını başlattıklarını belirten Vali Hacıbektaşoğlu, ''Gelecek nesillere doğal miras olarak bırakacağımız ormanlarımızı korumak, geliştirmek, ağaç dikerek yeni orman alanları oluşturmak ve yeni nesillere orman sevgisini, doğa sevgisini aşılamak hepimizin görevi ve ortak sorumluluğudur'' dedi.
Vali Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.

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