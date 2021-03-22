Siirt’te başlık parası kaldırıldı, kız tarafının altın talebi sınırlandırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te başlık parası kaldırıldı, kız tarafının altın talebi sınırlandırıldı

İHA

Siirt’te başlık parası kaldırıldı, kız tarafının altın talebi sınırlandırıldı

Siirt’te bir araya gelen Duderan aşiretinin kanaat önderleri evlilik öncesi maddi sıkıntı yaşanmaması için başlık parasının kaldırılması kararı aldı. Aşiret liderleri kız tarafının altın talebini de sınırlandırdı.
Kent merkezinde Basret Kur’an kursunda bir araya gelen kanaat önderleri, gençlerin yuva kurabilmeleri için başlık parası ve nişan, düğün masrafları gibi şeylerin çoğunun kaldırılmasına karar verdi. Kanaat önderleri, başlık parasını kaldırarak bugünün şartlarına uygun bir şekilde geline bilezik, zincir, yüzük dahil olmak üzere toplamda en fazla 200 gram altın alınmasına karar verdiklerini söyledi.

"Kararla gençlere yuva kurma konusunda kolaylık sağlanacak"
Kanaat önderlerinin bir araya gelerek aldıkları karardan memnun olduklarını belirten Basret Kur’an kursu sorumlusu Hıfzullah Oran, alınan kararla gençlere yuva kurma konusunda kolaylık sağlayacağını söyledi. Oran, “Kanaat önderlerinin bir araya gelmesiyle çok önemli bir karar alındı. Gençlerimizin büyük bir sıkıntı yaşadığı ve evlenmelerine mani olan başlık parası, düğün masrafları gibi şeylerin çoğunun kaldırılmasına bir öncelik yapıldı ve karar alındı. Gençlerimiz evlenmek için borç altına giriyor, kredi çekiyor ve büyük sıkıntılar yaşıyordu. Bu karardan sonra inşallah bu sıkıntılar ortadan kalkacak. Başlık parasının kaldırılmasından sonra inşallah gençler daha güzel bir yuva kuracaklar" dedi.

Takılar 200 gramı geçmeyecek
Gençlerin yuva kurmaları için önemli karar aldıklarını belirten kanaat önderlerinden Mehmet Tetik, amaçlarının gençlerin yuva kurup güzel bir yaşam sürmelerini sağlamak olduğunu söyledi. Tetik, "Her şey dahil yüzük, bilezik, zincir altın bazında ne varsa sadece 200 gram yapmak istedik. Bir de gelinin babasına sadece 10 bin lira para verilmesinde bir karar aldık. 10 bin lirayı de kendisine teslim edeceğiz. Kendisine eşya alacak. Tatlı dediğimiz düğünden önce bizim lehçemizde şirani diyoruz tatlı bazında büyük bir masraf oluşuyor. O masrafı da kısıtlamak için bunu da tamamıyla kaldırdık. Eğer bu karara uymayan bir aşiret mensubu dese ki ben bu karara uymuyorum, ben bu kararı tanımıyorum derse aşiretteki bütün liderler olsun, mensupları olsun hiç kimse bu düğüne iştirak etmeyecek. Onu tamamıyla dışlayacağız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Daha yeşil bir Siirt için fidanlar toprakla buluştu
YEREL HABERLER Daha yeşil bir Siirt için fidanlar toprakla buluştu
Işık hadisesi havanın bulutlu olmasından dolayı gerçekleşmedi Yerli ve yabancı vatandaşlar, 257 yıllık Güneş düzeneğine bir kez daha tanıklık etti
YEREL HABERLER Işık hadisesi havanın bulutlu olmasından dolayı ...
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, kütüphane açılışını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, kütüphane açılışını ...