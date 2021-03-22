Siirt'te başlık parası kaldırıldı: `Bugün tarihi bir karara imza attık´

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te başlık parası kaldırıldı: `Bugün tarihi bir karara imza attık´

DHA

Siirt'te başlık parası kaldırıldı: `Bugün tarihi bir karara imza attık´


Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT'te kanaat önderi Şeyh Bahattin Oran öncülüğünde toplanan aşiret liderleri, başlık parasının kaldırılmasına karar verdi. Toplantıdan çıkan kararlar yazılı olarak kayıt altına alındı.  Kentin kanaat önderlerinden Hıfzullah Oran, "Bugün tarihi bir karara imza attık. Yeni evlenecek olan gençlerimiz, bir hayli ciddi sıkıntı çekiyordu. Biz bunun farkındaydık. Gelen şikayetleri değerlendirdik" dedi.
Siirt'te kanaat önderi Şeyh Bahattin Oran öncülüğünde toplanan aşiret liderleri ve kentin ileri gelenleri, gençlerin evlenmesinde büyük engel teşkil eden başlık parasını kaldırma kararı aldı. Gelen şikayetler üzerine böylesi bir karar aldıklarını söyleyen Basret Medresesi Sorumlusu Hıfzullah Oran, "Bugün tarihi bir karara imza attık. Kanaat önderleri ve aşiret liderleriyle araya gelerek, başlık parasını kaldırma kararı aldık. Yeni evlenecek olan gençlerimiz, bir hayli ciddi sıkıntı çekiyordu. Biz bunun farkındaydık. Gelen şikayetleri değerlendirdik ve Şeyh Bahattin Oran'a bildirdik. Kendisi de aşiret liderlerini toplayarak, bundan sonra başlık parası alınmaması kararı aldı" dedi.
'HERŞEY DAHİL 200 GRAM ALTIN'
Aldıkları kararda düğünlerde ne kadar takı verileceğini belirlediklerini anlatan Oran, "Türü fark etmeksizin, her şey dahil, toplam 200 gram altın alınacak. Tatlı ikramı kaldırılacak. Gelinin ailesine masraflar için 10 bin TL verilecek. Alınan iş bu kararlara uymayan aşiret mensuplarının düğünlerine, kimse katılmayacak. Allah Hayırlı ve uğurlu eylesin" diye konuştu.
'GENÇLERİN ÖNÜNDE BÜYÜK ENGELDİ'
Siirt'te başlık parasının kaldırılması için, aşiret olarak bir hayli çaba harcadıklarını ifade eden Düdaran Aşireti lideri Mehmet Tetik ise, şunları söyledi: "Başlık parası, evlenmek isteyen gençlerimizin önünde büyük bir set idi. Biz bu konuda yoğun çaba harcadık, ancak bir türlü uyum sağlanamadı. Şu an ise, Şeyh Bahattin Oran önderliğinde aşiretler toplandı ve karar alındı. Bundan sonra hiçbir şekilde, başlık parası ve düğün merasiminde tatlı ikramı yapılmayacak. Bu kararlar sadece sözde değil, yazılı olarak da kayıt altına alındı. Bu kararlara uymayan aşiretlerin düğün merasimine katılmayacağız"DHA-Genel Türkiye-Siirt / Merkez Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK
2021-03-22 15:34:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt’te başlık parası kaldırıldı, kız tarafının altın talebi sınırlandırıldı
YEREL HABERLER Siirt’te başlık parası kaldırıldı, kız tarafının ...
Daha yeşil bir Siirt için fidanlar toprakla buluştu
YEREL HABERLER Daha yeşil bir Siirt için fidanlar toprakla buluştu
Işık hadisesi havanın bulutlu olmasından dolayı gerçekleşmedi Yerli ve yabancı vatandaşlar, 257 yıllık Güneş düzeneğine bir kez daha tanıklık etti
YEREL HABERLER Işık hadisesi havanın bulutlu olmasından dolayı ...
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, kütüphane açılışını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, kütüphane açılışını ...